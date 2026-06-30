Труп туриста увидели в бассейне отеля на популярном курорте Европы

The Sun: Труп 27-летнего туриста из Великобритании увидели в отеле Португалии

Приехавший на популярный курорт Европы турист не выжил. Об этом стало известно газете The Sun.

Трагедия произошла 29 июня в Португалии. 27-летний путешественник из Великобритании отправился с компанией друзей на отдых в Виламоур. Утром друзья увидели британца бездыханным в бассейне отеля и обратились в службу экстренной помощи.

Полиция опросила очевидцев и пришла к выводу, что с британцем произошел несчастный случай. По предварительной информации, мужчина сам нырнул в воду перед смертью. На данный момент офицеры ждут результатов вскрытия трупа. Расследование продолжается.

Ранее российский турист заметил два трупа в бассейне своей виллы в Таиланде. Уточняется, что 40-летний житель Москвы Владимир долго готовился к отпуску в этой стране Азии и две недели выбирал отель.

