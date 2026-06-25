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11:03, 25 июня 2026Путешествия

Российский турист заметил два трупа в бассейне своей виллы в Таиланде

Shot: Российский турист заметил два трупа в бассейне своей виллы в провинции Краби
Алина Черненко

Фото: Sawat Banyenngam / Shutterstock / Fotodom

Российский турист заметил два трупа мужчин в бассейне своей виллы в провинции Таиланда Краби. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, 40-летний житель Москвы Владимир долго готовился к отпуску в этой стране Азии. Две недели он выбирал отель и искал варианты с бассейном и в окружении живописной природы. В итоге он решил остановиться в гостинице Green View Village Resort, в которой был большой бассейн с видом на скалы.

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При заселении соотечественник пошел посмотреть на бассейн, который подсвечивался в темноте. Когда Владимир подошел поближе, он увидел два мужских тела, плавающих лицом вниз. Он сразу же вызвал сотрудника отеля, который позвонил в полицию. Выяснилось, что в бассейне были туристы из Индии, на их телах не нашли следов насилия.

На следующий день воду из бассейна слили. Владимир пожаловался, что персонал отеля даже не поинтересовался его самочувствием. Ему не предложили никакой компенсации и не принесли извинений.

Ранее другой россиянин чудом избежал встречи с ядовитой змеей в бассейне на индонезийском острове Бали. Уборщик заметил в воде кобру.

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