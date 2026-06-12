ЦРУ опубликовало доклад о пролете НЛО между Будапештом и Москвой

KP.RU: ЦРУ опубликовало доклад о пролете НЛО между Будапештом и Москвой

ЦРУ опубликовало доклад о пролете неопознанных летающих объектов (НЛО) между Будапештом и Москвой. Материал публикует KP.RU.

По данным издания, третья часть рассекреченных материалов Пентагона об НЛО включает доклад ЦРУ, в котором говорится о пролете летающих тарелок между упомянутыми столицами двух территорий в 1955 году.

Согласно документу, гражданин США венгерского происхождения, ставший источником американского ведомства, получил письмо от своей племянницы из Будапешта. В нем рассказчица упомянула о странных летающих объектах, которые в течение нескольких недель тревожили жителей столицы Венгерской Народной Республики.

Женщина утверждала, что упомянутые объекты были быстрыми и вызывали интерес ученых. Их скорость оценивали в 12 тысяч километров в час. При этом к письму племянница источника приложила рисунок, на котором был изображен строй и предполагаемый маршрут тарелок.

По словам источника, это был первый раз, когда его племянница говорила на подобную тему. Однако по какой причине американская разведка всерьез воспринимает данное письмо — неизвестно.

Ранее в июне глава программы Пентагона по исследованию НЛО пообещал раскрыть правду об инопланетянах. Бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки Джей Страттон более 16 лет занимался исследованием различных аномалий для правительства США.