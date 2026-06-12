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21:28, 12 июня 2026Бывший СССР

Зачистку лесного массива в Волчанском районе бойцами ВС России сняли на видео

Опубликовано видео зачистки лесного массива в Волчанском районе бойцами ВС России
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

В Харьковской области российские штурмовые подразделения «Север» при поддержке операторов беспилотных летательных аппаратов ведут зачистку лесного массива между селами Избицкое, Рубежное, Старица и побережьем реки Северский Донец. Видео опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

Этот участок активно используется украинскими силами в качестве естественного укрытия.

В ходе боевой работы дроноводы группировки «Север» нанесли прицельный удар, уничтожив американскую гаубицу М-101, позиция которой находилась на окраине села Избицкое. Отмечается, что противник все чаще применяет эти орудия, произведенные в США в середине XX века (разработка 1941 года). Снятые со складов американской армии и ряда европейских стран гаубицы заменяют более дорогие современные самоходные установки.

По данным военных, первыми двумя ударами дронов была пробита защита и средства маскировки, а третьим FPV-дроном артиллерийское орудие было полностью уничтожено.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен момент поражения российским дроном-камикадзе «Герань» склада с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области.

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