Зачистку лесного массива в Волчанском районе бойцами ВС России сняли на видео

Опубликовано видео зачистки лесного массива в Волчанском районе бойцами ВС России

В Харьковской области российские штурмовые подразделения «Север» при поддержке операторов беспилотных летательных аппаратов ведут зачистку лесного массива между селами Избицкое, Рубежное, Старица и побережьем реки Северский Донец. Видео опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

Этот участок активно используется украинскими силами в качестве естественного укрытия.

В ходе боевой работы дроноводы группировки «Север» нанесли прицельный удар, уничтожив американскую гаубицу М-101, позиция которой находилась на окраине села Избицкое. Отмечается, что противник все чаще применяет эти орудия, произведенные в США в середине XX века (разработка 1941 года). Снятые со складов американской армии и ряда европейских стран гаубицы заменяют более дорогие современные самоходные установки.

По данным военных, первыми двумя ударами дронов была пробита защита и средства маскировки, а третьим FPV-дроном артиллерийское орудие было полностью уничтожено.

Ранее в сети появилось видео, на котором запечатлен момент поражения российским дроном-камикадзе «Герань» склада с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Великий Бурлук Харьковской области.