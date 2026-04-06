Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:13, 6 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на заявление о готовности ВСУ воевать еще 10 лет

Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

На Украине к гражданам относятся не как к людям, а как к ресурсу, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что украинцы должны задуматься над тем, кем они являются для руководства.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко ранее заявил, что Украине хватит людских ресурсов на 10 лет войны. По его словам, главной проблемой Вооруженных сил Украины остается то, что украинские граждане воспринимают службу как «билет в один конец».

«"Ресурсов хватит на 10 лет". Ну, понятно, как угля, нефти, полезных ископаемых. Вот к чему они приравнивают украинцев. Украинцы должны задуматься над тем, что они не люди, а ресурс», — сказал Колесник.

По его словам, в Киеве заявлениями о готовности воевать еще 10 лет больше запугивает своих людей, нежели Россию.

«Это заявление еще раз подчеркивает, каким является украинский режим на сегодняшний день, договориться с ним невозможно. Пока сами люди не поймут, что вообще происходит у них в стране, никакого толку не будет», — подчеркнул Колесник.

Ранее стало известно, что украинцев в Харьковской области под видом эвакуации стали загонять на принудительные работы. В Изюмском районе местные власти после организации принудительной эвакуации заставили жителей обустраивать позиции для ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok