14:28, 15 апреля 2026Мир

Британию предупредили о риске войны с Россией

Мема: Поставка Британией беспилотников Украине приведет к прямой войне с Россией
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Rui Vieira / PA Images via Getty Images

Решение британского правительства направить Украине тысячи своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) рискует привести к прямому конфликту Великобритании с Россией. С таким предупреждением выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте социальной сети Х.

«Это беспрецедентная эскалация конфликта со стороны Лондона, ведущая в прямую войну против России. Сегодня Министерство обороны Великобритании также встретится с другими европейскими министрами для обсуждения войны против России. Они планируют еще больше увеличить военную поддержку Украине», — заявил политик.

Мема подчеркнул, что правительство королевства движется в «крайне опасном направлении».

Ранее Великобритания объявила, что направит крупнейший в своей истории пакет военной помощи Украине. Киев получит не менее 120 тысяч беспилотников различных типов.

    Последние новости

    Трамп сделал заявление об открытии Ормузского пролива

    Оценены шансы «Реала» выйти в полуфинал Лиги чемпионов

    Трамп отреагировал на поражение Орбана на выборах

    Раскрыты последствия для «заминировавшего» поезд россиянина

    Проживших вместе 70 лет мужа и жены не стало в один день

    Москвичам назвали способы пережить цветение березы

    В России предрекли нищету и долги решившей выйти из СНГ стране

    Названы преимущества платных дорог

    Путин заявил о несоответствии экономической ситуации прогнозам ЦБ и правительства

    Один звонок из Минобороны решил судьбу бойца СВО

    Все новости
