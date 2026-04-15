Мема: Поставка Британией беспилотников Украине приведет к прямой войне с Россией

Решение британского правительства направить Украине тысячи своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) рискует привести к прямому конфликту Великобритании с Россией. С таким предупреждением выступил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте социальной сети Х.

«Это беспрецедентная эскалация конфликта со стороны Лондона, ведущая в прямую войну против России. Сегодня Министерство обороны Великобритании также встретится с другими европейскими министрами для обсуждения войны против России. Они планируют еще больше увеличить военную поддержку Украине», — заявил политик.

Мема подчеркнул, что правительство королевства движется в «крайне опасном направлении».

Ранее Великобритания объявила, что направит крупнейший в своей истории пакет военной помощи Украине. Киев получит не менее 120 тысяч беспилотников различных типов.