Зеленский раскрыл подробности сделки по беспилотникам

Зеленский: Украина разработала специальный формат соглашения по БПЛА

Украина разработала формат соглашения по беспилотникам для своих партнеров. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

«Украина разработала специальный формат соглашения по безопасности, которое мы называем форматом Drone Deal (соглашение по дронам)», — заявил Зеленский.

По его словам, Киев готов предоставить свои оборонные способности в отношении БПЛА, ракет, средств радиоэлектронной борьбы и обмена данными, а в таком формате сотрудничества заинтересована и Италия.

Ранее Зеленский пожаловался, что у спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера нет времени на Украину.