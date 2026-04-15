Бывший СССР
20:48, 15 апреля 2026

Зеленский раскрыл подробности сделки по беспилотникам

Зеленский: Украина разработала специальный формат соглашения по БПЛА
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Украина разработала формат соглашения по беспилотникам для своих партнеров. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский по итогам встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

«Украина разработала специальный формат соглашения по безопасности, которое мы называем форматом Drone Deal (соглашение по дронам)», — заявил Зеленский.

По его словам, Киев готов предоставить свои оборонные способности в отношении БПЛА, ракет, средств радиоэлектронной борьбы и обмена данными, а в таком формате сотрудничества заинтересована и Италия.

Ранее Зеленский пожаловался, что у спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера нет времени на Украину.

    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности сделки по беспилотникам

    В России раскрыли план Трампа против НАТО за отказ бомбить Иран

    В России назвали способ стремительно продвинуться в зоне СВО

    Трампа предупредили о проблеме из-за Ирана

    В России назвали условие для справедливого мира на Украине

    В США высказались о повторном снятии санкций с российской нефти

    Белый дом высказался о продлении перемирия в Иране

    Зеленский рассказал о нарушенном Трампом обещании

    Украину предупредили о последствиях победы Мадьяра

    Россиянам перечислили пять самых вредных туалетных привычек

    Все новости
