В Госдуме раскрыли детали решения об ударах по местам производства дронов в Европе

Решение о потенциальных ударах по местам сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Европе для атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию уже принято, но его реализация остается за верховным главнокомандующим. Детали решения раскрыл член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник в беседе с «Газетой.Ru».

«Я думаю, решение принято давно. Вопрос, когда оно будет реализовано. Когда верховный сочтет нужным, оно реализуется, тогда и будут удары», — обозначил Колесник, добавив, что Россия не может допустить того, чтобы летательное оружие шло из Европы на Украину.

По мнению парламентария, для того, чтобы нивелировать угрозу ударов ВСУ по регионам России, Российской армии следует усилить атаки на объекты критической инфраструктуры и на военные объекты, что поможет добиться наибольшего военного и политического эффекта.

Ранее Минобороны раскрыло адреса предприятий в Европе, производящих беспилотники и комплектующие к ним для ударов по России. В список вошли, в том числе филиалы украинских компаний, расположенных в Великобритании, Германии и Дании.