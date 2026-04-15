22:56, 15 апреля 2026Интернет и СМИ

Войну России и Европы назвали неизбежной

Журналист Антонов: Война между Россией и Европой неизбежна
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Война между Россией и Европой неизбежна. С таким заявлением выступил журналист Михаил Антонов в интервью информационной службе «Вести».

По его словам, европейский политический класс видит в России врага, в связи с чем Европа будет все сильнее превращаться в «глубокий промышленный тыл» Украины.

«Сегодняшнее заявление о том, что в течение года Украина получит 120 тысяч беспилотников различного типа не оставляет сомнений, что Украину будут использовать до конца, как таран для ослабления России, прежде чем пытаться разобраться уже своими силами. Почему-то теперь кажется, что война между Россией и Европой неизбежна», — сказал он.

Ранее о крупнейшем пакете военной помощи для Киева сообщило правительство Великобритании. Украина получит от королевства не менее 120 тысяч беспилотников различных типов.

