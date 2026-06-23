Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:32, 23 июня 2026Бывший СССР

В МИД высказались о превращении соседнего региона в арену противостояния

Замглавы МИД России Грушко заявил о рукотворном превращении Балтики в арену противостояния
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Анастасия Березина / РИА Новости

Балтика превращается в зону противостояния России и Организации Североатлантического договора (НАТО) усилиями государств Запада. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на полях XII международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

«В угоду геополитическому стремлению НАТО этот район [Балтика] сегодня рукотворно, искусственно превращен в арену противостояния», — заявил замглавы МИД.

Грушко указал на растущие риски военного противостояния России и Запада, в том числе в результате инцидентов военного характера, из-за увеличивающейся концентрации войск НАТО в Прибалтике и растущей активности объединения. В качестве потенциальных угроз дипломат также назвал увеличение общей границы России и НАТО после вступления в альянс Финляндии, а также развертывание дальнобойных систем вооружений на восточных рубежах блока.

Ранее посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов заявил о создании Европейским союзом и НАТО рисков для судоходства на Балтике. По его словам, долгое время Балтийское море было исключительно зоной взаимовыгодного сотрудничества.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сделал заявление об ударах стран Запада по России

    В ЕС раскрыли необходимые траты на оружие для опережения России

    Путин раскрыл подробности боев в ключевом городе Донбасса

    Разрушительные последствия торнадо в российском регионе попали на видео

    В Минобороны сообщили о новой массированной атаке ВСУ на Россию

    Путин назвал цель ударов ВСУ по российским гражданским объектам

    В МИД высказались о превращении соседнего региона в арену противостояния

    Космонавт «Роскосмоса» рассказал о планах внекорабельной деятельности

    Путин напомнил о восьмилетних попытках договориться перед началом СВО

    Швырнувший православную икону на пол машины юный россиянин пойдет под суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok