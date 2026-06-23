В МИД высказались о превращении соседнего региона в арену противостояния

Замглавы МИД России Грушко заявил о рукотворном превращении Балтики в арену противостояния

Балтика превращается в зону противостояния России и Организации Североатлантического договора (НАТО) усилиями государств Запада. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко на полях XII международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения», передает корреспондент «Ленты.ру».

«В угоду геополитическому стремлению НАТО этот район [Балтика] сегодня рукотворно, искусственно превращен в арену противостояния», — заявил замглавы МИД.

Грушко указал на растущие риски военного противостояния России и Запада, в том числе в результате инцидентов военного характера, из-за увеличивающейся концентрации войск НАТО в Прибалтике и растущей активности объединения. В качестве потенциальных угроз дипломат также назвал увеличение общей границы России и НАТО после вступления в альянс Финляндии, а также развертывание дальнобойных систем вооружений на восточных рубежах блока.

Ранее посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов заявил о создании Европейским союзом и НАТО рисков для судоходства на Балтике. По его словам, долгое время Балтийское море было исключительно зоной взаимовыгодного сотрудничества.