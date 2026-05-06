Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:12, 6 мая 2026Мир

МИД России заявил о создании ЕС и НАТО рисков для судоходства на Балтике

Булатов: Действия ЕС и НАТО на Балтике создают риски для судоходства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Евросоюз и НАТО своими действиями все больше превращают Балтику в зону конфронтации, заявил посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, долгое время Балтийское море было исключительно зоной взаимовыгодного сотрудничества. Он указал, что оно было значимой европейской транспортной артерией, а также выступало связующим звеном для большого числа внерегиональных логистических цепочек.

«Стараниями же НАТО и Евросоюза оно все больше превращается в зону конфронтации, создающей значительные риски для судоходства в его акватории», — подчеркнул дипломат.

Ранее МИД России предупредил, что в акватории Балтийского моря сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры или актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В результате удара беспилотников в Крыму погибли пять человек

    США на время прекратят проводить суда через Ормузский пролив

    Японский депутат указал на бессмысленность санкций против России

    Западу указали на стратегический провал в отношении Украины

    Учительница 12 раз занялась сексом со школьником в доме родителей и получила год тюрьмы

    Бесплатное обновление смартфонов Samsung сорвали

    В Грузии задержали чиновника по обвинению в работе на иностранную разведку

    Российский посол рассказал о последствиях антироссийского курса Берлина

    Полковник ВСУ сбежал с украденными у солдат деньгами

    Еврокомиссар заявил о начале самого серьезного энергетического кризиса в истории

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok