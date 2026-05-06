МИД России заявил о создании ЕС и НАТО рисков для судоходства на Балтике

Булатов: Действия ЕС и НАТО на Балтике создают риски для судоходства

Евросоюз и НАТО своими действиями все больше превращают Балтику в зону конфронтации, заявил посол по особым поручениям российского МИД Артем Булатов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, долгое время Балтийское море было исключительно зоной взаимовыгодного сотрудничества. Он указал, что оно было значимой европейской транспортной артерией, а также выступало связующим звеном для большого числа внерегиональных логистических цепочек.

«Стараниями же НАТО и Евросоюза оно все больше превращается в зону конфронтации, создающей значительные риски для судоходства в его акватории», — подчеркнул дипломат.

Ранее МИД России предупредил, что в акватории Балтийского моря сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры или актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров.