МИД предупредил о рисках повреждения инфраструктуры на Балтике

МИД РФ: Есть риск умышленного повреждения подводной инфраструктуры на Балтике

В акватории Балтийского моря сохраняются риски инцидентов, связанных с умышленными повреждениями подводной инфраструктуры или актами саботажа в отношении нефтеналивных танкеров. Об этом предупредил в разговоре с РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Артем Булатов.

Он отметил, что подобные провокационные действия могут быть направлены в том числе против нефтеналивных танкеров в регионе. По словам дипломата, целью возможных актов саботажа является создание информационных вбросов о масштабном загрязнении окружающей среды.

Ранее Россия анонсировала ответ на операцию НАТО в Балтийском море. Посол в Бельгии Александр Токовинин отметил, что Альянс направляет туда военные корабли и дополнительные военно-воздушные силы. «Разумеется, с российской стороны будут предприниматься ответные меры», — резюмировал Токовинин. До этого помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев назвал Балтийское море ареной необъявленной войны между РФ и Западом. Он пояснил, что на это указывает «череда странных происшествий с подводными кабелями и инцидентов с российскими судами».