Посол Токовинин: Россия ответит на операцию НАТО в Балтийском море

Россия ответит на операцию НАТО в Балтийском море под названием «Балтийский часовой», целью которой является контроль подводных коммуникаций водоема. Об этом заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин в эфире телеканала «Россия-24».

«Недавно в январе было принято новое решение Североатлантического альянса о начале операции на Балтике под названием "Балтийский часовой", которое предполагает направление туда дополнительных военных кораблей, дополнительных военно-воздушных сил. Разумеется, с российской стороны будут предприниматься ответные меры», — отметил дипломат.

15 января два корабля НАТО, в частности Германии и Нидерландов, вошли в Финский залив в рамках проводимой операции «Балтийский часовой». По словам представителей Североатлантического альянса, целью данных маневров является «предотвращение ущерба критически важной подводной инфраструктуре» военного блока.

Действия НАТО совпали со словами премьер-министра Польши Дональда Туска, сказавшего, что альянс хочет контролировать все корабли в Балтийском море, включая его нейтральные воды.