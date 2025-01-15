Корабли НАТО вошли в Финский залив

Yle: два корабля НАТО вошли в Финский залив рамках проводимой операции

Два корабля НАТО, в частности Германии и Нидерландов, вошли в Финский залив в рамках проводимой операции «Балтийский часовой». Об этом сообщает финская телерадиокомпания Yle.

«[Немецкий] FGS Datteln и [нидерландский] HNLMS Luymes 13 января провели переброску лодок в Балтийском море для совместной отработки оперативных действий. Оба корабля развернуты в составе Постоянной группы противоминной обороны НАТО первого Командования ВМС НАТО», — отмечается в сообщении морского командования НАТО.

Дополнительно уточняется, что целью данных маневров является «предотвращение ущерба критически важной подводной инфраструктуре».

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что НАТО хочет контролировать все корабли в Балтийском море, включая его нейтральные воды. При этом глава польского правительства подчеркнул, что все страны-участницы Североатлантического альянса имеют консенсус по данному вопросу и рассматривают различные возможности патрулирования.