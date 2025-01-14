В НАТО признались в желании контролировать корабли в Балтике

Премьер Польши Туск: НАТО хочет контролировать все корабли в Балтийском море

НАТО хочет контролировать все корабли в Балтийском море, включая его нейтральные воды. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает агентство Reuters.

«Все участники встречи и генеральный секретарь [Марк Рютте] НАТО согласились, что нужна защита не только в территориальных водах, а также надо будет контролировать суда вне территориальных вод», — рассказал глава польского правительства.

При этом Туск подчеркнул, что все страны-участницы Североатлантического альянса имеют консенсус по данному вопросу и рассматривают различные возможности по этому направлению.

Ранее Туск заявил, что страны НАТО решили радикально увеличить военное присутствие на Балтике. Решение государств Североатлантического альянса он объяснил якобы «нарастающей российской агрессией». Однако он добавил, что еще не решено, какая страна предоставит усиление на Балтике.