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16:41, 14 января 2025Мир

Страны НАТО решили радикально увеличить военное присутствие на Балтике

Туск: Страны НАТО решили радикально увеличить военное присутствие на Балтике
Семен Александров (редактор)

Фото: Tom Little / Reuters

Страны НАТО решили радикально увеличить военное присутствие на Балтике. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, сообщает РИА Новости.

«На Балтийском море, как на дне, так и на поверхности, у нас есть широкая инфраструктура — начиная от кабелей и газопроводов и заканчивая добывающими платформами и ветряными фермами», — сказал глава польского правительства.

Решение стран Североатлантического альянса он объяснил якобы «нарастающей российской агрессией». По его словам, какая страна предоставит какое усиление на Балтике, еще не решено.

Ранее генсек альянса Марк Рютте на саммите стран Балтийского моря в Хельсинки объявил, что НАТО для обеспечения безопасности инфраструктуры в Балтийском море запускает Балтийский центр с фрегатами и морскими патрульными самолетами. Он добавил, что НАТО также будет работать с союзниками для интеграции средств наблюдения других стран.

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