В Госдуме сделали предупреждение после объявления Латвии о строительстве завода с Украиной

Депутат Водолацкий: Совместный завод Латвии и Украины станет законной целью для ВС России

Совместный завод Латвии и Украины по производству беспилотников станет законной целью для российских военных. Об этом предупредил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

По его словам, любая прибалтийская страна, которая объявит о начале производства дронов для Киева, должна понимать, что этот объект будет поражен. «Потому что беспилотники будут запускаться на нашу территорию, именно на мирные города, на объекты социальной инфраструктуры», — отметил Водолацкий.

Накануне премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс анонсировал строительство совместного с Украиной завода по производству дронов на границе с Россией и Белоруссией. Во время посещения военной базы в Латгалии Кулбергс также сообщил о планах противодействия дронам на границе с РФ и Белоруссией с помощью беспилотников-перехватчиков.