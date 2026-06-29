На границе с Россией появится завод по выпуску БПЛА

LSM: Латвия с Украиной построят завод по выпуску БПЛА на границе с Россией и Белоруссией

Премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил, что страна вместе с Украиной построит завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на границе с Россией и Белоруссией. Его слова приводит портал LSM.

Во время посещения военной базы в Латгалии Кулбергс также сообщил о планах противодействия дронам на границе с Россией и Белоруссией с помощью БПЛА-перехватчиков.

«В случае угрозы со стороны беспилотников нам не придется каждый раз поднимать в воздух авиацию, что является очень дорогим и эффективным решением, но не самым лучшим и продуктивным», — отметил премьер Латвии.

13 июня Кулбергс заявил, что Латвия решила защититься от залетающих в страну дронов с помощью «секретного решения». Заявление о новой оборонной технологии стало результатом «исторического» соглашения о военном сотрудничестве, которое премьер Латвии и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Таллине на саммите NB8.

