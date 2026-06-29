Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:45, 29 июня 2026Бывший СССР

На границе с Россией появится завод по выпуску БПЛА

LSM: Латвия с Украиной построят завод по выпуску БПЛА на границе с Россией и Белоруссией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил, что страна вместе с Украиной построит завод по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на границе с Россией и Белоруссией. Его слова приводит портал LSM.

Во время посещения военной базы в Латгалии Кулбергс также сообщил о планах противодействия дронам на границе с Россией и Белоруссией с помощью БПЛА-перехватчиков.

«В случае угрозы со стороны беспилотников нам не придется каждый раз поднимать в воздух авиацию, что является очень дорогим и эффективным решением, но не самым лучшим и продуктивным», — отметил премьер Латвии.

13 июня Кулбергс заявил, что Латвия решила защититься от залетающих в страну дронов с помощью «секретного решения». Заявление о новой оборонной технологии стало результатом «исторического» соглашения о военном сотрудничестве, которое премьер Латвии и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Таллине на саммите NB8.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Очереди на заправках есть». Путин собрал совещание по снабжению топливом и прокомментировал ситуацию с бензином

    Нетаньяху заявил об угрозах Эрдогана уничтожить Израиль

    В США раскрыли послание Путина Западу

    Жутковатая находка в шкафу арендованной квартиры позабавила пользователей сети

    Россиянам назвали базовое время физической активности для снижения тревоги

    На границе с Россией появится завод по выпуску БПЛА

    Ветеран СВО рассказал о пользе охотничьего опыта на фронте

    Россиян предупредили о последствиях употребления кофе натощак

    Ирландец описал россиянок фразой «умудряются сочетать в себе силу тигра и нежность розы»

    Путин рассказал об успехах российских военных у Доброполья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok