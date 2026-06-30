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18:36, 30 июня 2026Путешествия

Желающим въехать в Россию европейцам предрекли сутки ожидания на границе с Эстонией

Очередь на въезде в Россию в эстонской Нарве может достигать 350 человек
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Желающим въехать в Россию европейцам предрекли сутки ожидания своей очереди на границе с Эстонией. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Северо-Западное таможенное управление (СЗТУ).

Уточняется, что предупреждение касается тех, кто пытается въехать в Россию через пункт пропуска в эстонской Нарве. В некоторые часы очередь может достигать 350 человек. Сообщается, что некоторые люди вынуждены искать ночлег из-за того, что не успевают пройти контроль в часы работы КПП.

Ранее стало известно, что сотни желающих попасть в Россию образовали очередь на границе Эстонии. Тогда количество ожидающих разрешения на въезд достигало 500 человек. При этом уточнялось, что через границу в сторону России пропускают примерно по 20 человек в час.

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