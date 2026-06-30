На Западе назвали последствие строительства завода БПЛА у границы с Россией

Христофору: План премьера Латвии Кулбергса о заводе БПЛА грозит войной с Россией

План премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса построить совместный с Украиной завод по производству беспилотников на границе с Россией грозит войной Европейского союза с Москвой. Такое последствие данного решения в эфире своего YouTube-канала назвал кипрский журналист Алекс Христофору.

«Это очень опасная идея, которая приближает нас всех к войне с Москвой, в которой ты же сдашься первым», — высказался он.

Христофору обратил внимание, что все больше государств Евросоюза выступают за эскалацию конфликта с РФ, поддерживая идею совместного с Киевом производства вооружений.

Ранее Кулбергс заявил, что Латвия решила защититься от залетающих в страну дронов с помощью «секретного решения». Заявление о новой оборонной технологии стало результатом «исторического» соглашения о военном сотрудничестве, которое премьер Латвии и президент Украины Владимир Зеленский подписали в Таллине на саммите NB8.