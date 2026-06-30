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21:32, 30 июня 2026Россия

Россия закрыла несколько погранпереходов через границу с тремя странами

Кабмин: Россия закрыла ряд погранпереходов через границу с Латвией, Финляндией и Эстонией
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik/РИА Новости

Российское правительство приняло решение закрыть ряд пограничных переходов через границу с тремя странами — Латвией, Финляндией и Эстонией. Об этом говорится в документе кабмина.

Согласно распоряжению, закрыты несколько железнодорожных пунктов пропуска через государственную границу РФ, в том числе Санкт-Петербург — Финляндский и Выборг. Также на границе с Финляндией прекратили работу карельские Вяртсиля и Люття, ленинградский Светогорск.

На границе с Эстонией закрыли погранпереход Печоры — Псковские, а на границе с Латвией — Пыталово Псковской области.

МИД России уведомит Хельсинки, Таллин и Ригу о соответствующем решении, которое вступает в силу с 1 июля. В документе отмечается, что через определенные переходы будет временно остановлено «движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов».

Ранее исследователь из Университета Восточной Финляндии Хенрик Нильсен в беседе с изданием Yle заявил, что финские города, которые расположены у границы с Россией, пострадали из-за закрытия переходов.

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