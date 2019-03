Раскрыта правда о гигиене в бассейнах отелей

Сотрудник ассоциации инструкторов по плаванию Safety Training Awards рассказал об опасности бассейнов в отелях. Своим мнением он поделился с изданием The Sun.

Люк Гриффитс предостерег туристов, что нельзя пить воду из бассейнов, поскольку там содержатся такие микроорганизмы, как криптоспоридии.

По его словам, эти паразиты — наиболее распространенная причина желудочных инфекций, и их попадание в организм человека может привести к тошноте, диарее и боли в животе.

«Помните, что мутная вода — это признак того, что с бассейном что-то не так. Такая вода может содержать опасные для здоровья химикаты и бактерии», — добавил Гриффитс, уточнив, что нельзя купаться в бассейнах, дно которых вы не можете разглядеть из-за грязной воды.

Материалы по теме Почему туристы иногда исчезают бесследно Об отдыхе на знаменитых курортах с трагическим исходом

Помимо этого, мужчина отметил, что склизкий слой на стенках бассейна тоже указывает на его непригодность для купания. «В таких случаях в бассейне могут быть такие бактерии, как синегнойная палочка», — пояснил Гриффитс.

В мае 2018 года центры по контролю и профилактике заболеваний США (The Centers for Disease Control and Prevention) предупредили туристов об опасности, которая скрывается в гостиничных бассейнах. Согласно их данным, около трети заболеваний, зарегистрированных в период с 2000 по 2014 год, были получены путешественниками в бассейнах или гидромассажных ваннах.

*** Обратная связь с отделом «Путешествия»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: travel@lenta-co.ru

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!