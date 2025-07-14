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02:48, 14 июля 2025Интернет и СМИ

В Британии пожаловались на усиление кибератак со стороны России

Times: Британия якобы стала главной целью кибератак со стороны России при Трампе
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Lantyukhov Sergey / Global Look Press

Великобритания якобы стала главной целью киребарат и разведывательной деятельности со стороны России в период с начала второго президентского срока американского президента Дональда Трампа. Об усилении этих угроз заявил высокопоставленный британский чиновник на условияъ анонимности, его цитирует газета The Times.

«Мы — цель номер один», — заверил собеседник издания. Он отметил, что спецслужбы Соединенного королевства зафиксировали рост гибридных атак со стороны Москвы с начала года, среди них и кибератаки, и попытки диверсий на объектах ключевой инфраструктуры страны.

Такое повышенное внимание к Британии чиновник объяснил тем, что отношения России и США налаживаются при Трампе, что делает неуместным проведение подобных операций на американской территории.

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