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00:58, 22 мая 2025Мир

Россию заподозрили в подготовке кибератаки на оказывающие военную помощь Украине компании

Чичестер: РФ готовит кибератаку на компании, оказывающие военную помощь Украине
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Великобритания и ее союзники, в частности, США, опубликовали предупреждение о том, что Россия может спонсировать киберкампании, которые будут направлены на организации, оказывающие военную помощь Украине. Об этом сообщает Reuters.

В подготовке кибератак на западные логистические структуры и технологические компании, связанные с военной поддержкой Киева, Москву заподозрили в британском Национальном центре кибербезопасности (NCSC). «Эта вредоносная кампания российской военной разведки представляет серьезную угрозу для целевых организаций», — подчеркнул директор по операциям центра Пол Чичестер.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал к наращиванию помощи Украине. «Мы обсудим, что нам коллективно нужно сделать, чтобы обеспечить Украине все необходимое, чтобы довести эту войну до прочного и надежного конца», — заявил он.

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