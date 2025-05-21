Генсек НАТО призвал к наращиванию помощи Украине

Генсек НАТО Рютте: Нужно обеспечить Украине все необходимое

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости наращивать расходы на оборону, укреплять производство вооружений и продолжать поддержку Украины. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте Североатлантического альянса.

«Мы обсудим наращивание расходов на оборону, наращивание оборонного производства, но также и то, что нам коллективно нужно сделать, чтобы обеспечить Украине все необходимое для того, чтобы довести эту войну до прочного и надежного конца», — сказал генсек НАТО.

При этом Рютте напомнил о необходимости тесного взаимодействия Европейского союза (ЕС) и НАТО в условиях меняющейся геополитической обстановки.

Ранее генсек НАТО заявил, что страны альянса должны укреплять оборонную промышленность на фоне «больших успехов» России в этой области.