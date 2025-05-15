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09:33, 15 мая 2025Мир

Рютте призвал НАТО укреплять оборону из-за российской угрозы

Рютте: Страны НАТО должны укреплять оборону на фоне «больших успехов» России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Issei Kato / Reuters

Страны Североатлантического альянса должны укреплять оборонную промышленность на фоне «больших успехов» России в этой области. К этому призвал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте перед неформальным заседанием глав МИД государств — членов блока в Турции. Трансляция выступления велась на официальном сайте НАТО.

По словам генсека, на встрече министры иностранных дел альянса обсудят вопросы оборонно-промышленного производства.

«Нам нужно производить больше на всей территории НАТО, особенно когда мы смотрим на Россию: они так преуспели в этом», — сказал он.

Рютте подчеркнул, что НАТО должна победить Москву в этом вопросе.

Ранее стало известно, что страны НАТО начали разрабатывать соглашение о значительном увеличении расходов на оборону. Уточняется, что этот шаг призван смягчить требование президента США Дональда Трампа тратить 5 процентов от ВВП на военные нужды.

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