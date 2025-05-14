Страны НАТО начали разрабатывать план значительного увеличения расходов на оборону

Bloomberg: Страны НАТО готовятся к выполнению требования Трампа о 5% на оборону

Страны Североатлантического альянса начали разрабатывать соглашение о значительном увеличении расходов на оборону таким образом, чтобы это могло смягчить требование президента США Дональда Трампа тратить 5 процентов от ВВП на военные нужды. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Переговорщики в военном альянсе добиваются прогресса на пути к достижению 5 процентов ВВП на оборону и расходы, связанные с обороной, к 2032 году в преддверии саммита Организации Североатлантического договора в Гааге в июне», — говорится в материале.

Министры иностранных дел стран НАТО обсудят эту инициативу на встрече в Анталье в среду и четверг. По словам одного высокопоставленного европейского дипломата, такое серьезное увеличение расходов в обсуждаемые сроки станет огромной проблемой, хотя многие теперь считают эти усилия необходимыми, чтобы послать Кремлю мощный сигнал.

Уточняется, что соглашение о расходах на оборону в масштабах, которых требует Трамп, учитывая, что ни один из 32 членов НАТО, включая США, не достиг этого порога, станет крупнейшим увеличением расходов западных союзников со времен окончания холодной войны.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте нашел способ увеличить военные расходы стран альянса до 5 процентов ВВП. Его план состоит в том, чтобы повысить оборонные расходы с 2 до 3,5 процента ВВП, при этом увеличив другие расходы «на безопасность» до 1,5 процента ВВП.