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00:39, 3 мая 2025Мир

В НАТО нашли способ увеличить расходы на оборону

Reuters: Рютте предложил увеличить расходы стран НАТО на оборону до 5% ВВП
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)
Марк Рютте

Марк Рютте. Фото: Antti Aimo-Koivisto / IMAGO / Global Look Press

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте нашел способ увеличить военные расходы стран альянса до 5 процентов ВВП. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

План генсека состоит в том, чтобы повысить оборонные расходы с 2 до 3,5 процентов ВВП, при этом увеличив другие расходы «на безопасность» до 1,5 процента ВВП. Пресс-секретарь НАТО Эллисон Харт отметила, что Рютте уже работает со странами альянса, чтобы подготовить решение по данному вопросу к июньскому саммиту в Гааге.

«Это, скорее всего, повлечет за собой не только увеличение инвестиций в оборону в соответствии с согласованными определениями НАТО, но и дополнительные инвестиции в смежные области, такие как инфраструктура и устойчивость», — добавила Харт.

Ранее директор НАТО по ядерной политике Джим Стокс оценил готовность США оставить альянс без «ядерного зонтика». По его словам, после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом существенных изменений в ядерной политике НАТО не наблюдалось.

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