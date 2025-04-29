В НАТО оценили готовность США оставить альянс без «ядерного зонтика»

Директор НАТО Стокс: Нет признаков готовности США оставить альянс без прикрытия

Признаков готовности новой американской администрации оставить НАТО без прикрытия своими ядерными силами нет. Об этом заявил директор альянса по ядерной политике Джим Стокс, передает РИА Новости.

Представитель военного блока оценил вероятность отказа США от «ядерного зонтика». Он отметил, что после возвращения президента США Дональда Трампа в Белый дом существенных изменений в ядерной политике альянса не наблюдалось.

«Соединенные Штаты сохраняют свое ядерное оружие передового развертывания в Европе . (…) Хотя администрация США только начала работу, единственное, что не изменилось, это приверженность Соединенных Штатов», — сказал Стокс.

Директор альянса назвал преувеличенными слухи о разработке странами-членами НАТО собственного ядерного оружия.

Ранее газета Daily Mail обратила внимание, что ядерный арсенал Европы недостаточно велик, чтобы европейские страны могли что-то противопоставить России без поддержки США, которые по большей части обеспечивают ядерную защиту НАТО. Как указывает газета, у Соединенных Штатов есть свыше 3,7 тысячи ядерных боеголовок, из которых в Европе находятся несколько сотен, у России — более 5 тысяч. В то же время у Великобритании и Франции размер ядерного арсенала кратно меньше — 225 и 290 боеголовок соответственно.