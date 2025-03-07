DM: Европа не способна эффективно размахивать ядерной дубинкой

Ядерный арсенал Европы недостаточно велик, чтобы европейские страны могли что-то противопоставить России без поддержки США, которые по большей части обеспечивают ядерную защиту НАТО. Об этом говорится в статье газеты The Daily Mail.

Как указывает газета, у Соединенных Штатов есть свыше 3,7 тысячи ядерных боеголовок, из которых в Европе находятся несколько сотен, у России — более 5 тысяч. В то же время у Великобритании и Франции размер ядерного арсенала кратно меньше — 225 и 290 боеголовок соответственно.

«Проблема не только в размере ядерной дубинки, но и в способностях Европы ей размахивать. (...) Ядерные силы Европы сильно страдают от серьезных логистических ограничений», — говорится в материале.

Из-за этого Европа едва ли сможет обеспечить эффективную реакцию в кризисной ситуации, отмечает газета. Кроме того, ситуация осложняется и тем, что Великобритания сильно зависит от американских технологий.

В материале также отмечается, что положение европейских стран усугубляет и Договор о нераспространении ядерного оружия, в соответствии с которым страны, у которых нет ядерного оружия, не могут его приобрести, а страны, у которых оно есть, должны быть нацелены на разоружение. Таким образом, Германия не вправе разрабатывать ядерное оружие, указывает газета.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что начнет дебаты на тему защиты союзников по Евросоюзу ядерным оружием республики. Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал Макрона сумасшедшим, подчеркнув, что он угрожает миру во всем мире.