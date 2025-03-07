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15:21, 7 марта 2025Мир

На Западе назвали самого опасного политика

Лидер партии «Патриоты» Филиппо: Макрон опаснее Трампа
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон опаснее американского лидера Дональда Трампа и является сумасшедшим, так как пропагандирует войну и выступает против окончания конфликта на Украине. Об этом написал французский политик, лидер партии «Патриоты» в своем аккаунте в социальной сети X.

«Так кто же на самом деле угрожает миру во всем мире? Кто этот сумасшедший? Макрон или Трамп? Мой ответ ясен: Макрон несравненно опаснее Трампа!» — указал политик.

Филиппо также раскритиковал слова Макрона о ядерном оружии. По его словам, желание расширить французский ядерный зонтик на Европу является эскалацией мировой обстановки и не отвечает интересам безопасности.

20 января президент России Владимир Путин заявил, что главным в урегулировании конфликта на Украине является устранение его первопричин. Российский лидер также выразил уверенность, что окончание боевых действий приведет не к краткосрочной передышке, а к полноценному миру.

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