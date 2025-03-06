Макрон собрался защищать Европу от России ядерным оружием. Что в мире думают о внезапном выступлении президента Франции?

Financial Times: Ядерный арсенал Франции намного меньше, чем у США

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта выпустил обращение к нации, в ходе которого заявил о существовании «российской угрозы» для Европы, а также отверг вариант «слишком хрупкого перемирия» на Украине. Он сообщил, что решил начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего Европейского союза (ЕС). Материалы, посвященные обращению Макрона, опубликовали крупнейшие мировые СМИ. О чем они написали — в материале «Ленты.ру».

Financial Times: Франция не способна обеспечить Европе такой же уровень безопасности, как Америка

Администрация президента США Дональда Трампа дала понять, что Вашингтон больше не хочет быть гарантом безопасности Европы и вместо этого планирует строить более тесные отношения с Москвой, рассказала британская газета Finanical Times. Отмечается, что действия американского лидера шокировали европейские страны, «которые опасаются, что Россия будет представлять долгосрочную угрозу для Украины и всего континента».

Ядерный арсенал Франции намного меньше, чем у США, и, следовательно, она не может обеспечить Европе такой же уровень безопасности, как Америка Британская газета Financial Times

The New York Times: Идеи французского президента не встречали поддержки в Европе

Американская газета The New York Times (NYT) напомнила, что Макрон еще за несколько лет до российско-украинского конфликта выступал за то, чтобы Европа укрепила свою обороноспособность и обрела автономию от США. Однако тогда, как уточнило издание, союзники Франции не поддержали эту идею, так как многие из них полагались на ядерный потенциал Америки. Недавнее решение Трампа отказаться от поддержки Украины заставило Европу быстро переосмыслить свою архитектуру безопасности.

Президент Франции Эммануэль Макрон в военном лагере на востоке страны Фото: Thibault Camus / Reuters

Французские власти допустили создание под эгидой Парижа ядерного зонтика над европейскими странами. Эту идею, как отметила NYT, встретили в штыки политические оппоненты Макрона, назвавшие ее нарушением французского суверенитета.

Politico: Макрон не пользуется поддержкой большинства в парламенте

Президент Эммануэль Макрон предупредил, что Франции необходимо подготовиться к возможному отдалению США от Европы. Стране нужно будет увеличить расходы на оборонные нужды и переосмыслить то, как она использует средства ядерного сдерживания Американское издание Politico

Французский лидер заверил, что увеличение расходов на оборону страны не должно повлечь за собой дополнительного налогообложения, указало американское издание Politico. «Что бы в итоге ни произошло, у Макрона мало возможностей для принятия решений по вопросам, связанным с расходами и налогообложением, поскольку он не пользуется поддержкой большинства в парламенте», — подытожило СМИ.

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

The Guardian: Макрон планирует встретиться с союзником Трампа и Путина

«После своего выступления в среду Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на рабочий ужин в Елисейском дворце на фоне интенсивной подготовки к саммиту ЕС по обороне и поддержке Украины, который состоится в четверг», — говорится в материале, опубликованном на сайте британского издания The Guardian.

Орбан, как подчеркнуло СМИ, состоит в хороших отношениях с Трампом и Путиным и неоднократно выступал против поддержки Украины. Предстоящую встречу с Макроном венгерский политик назвал для себя вызовом

Также сообщается, что Макрон, чья популярность упала из-за внутриполитического кризиса, получил небольшой рост поддержки среди избирателей после первых шагов администрации Трампа. Один из опросов, проведенных после недавнего визита французского лидера в Вашингтон, показал, что уровень доверия французов к Макрону вырос.