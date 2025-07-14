В ЕС высказались о согласовании нового пакета санкций против России

Reuters: ЕС может согласовать 18-й пакет антироссийских санкций в понедельник

Постоянные представители Европейского союза (ЕС) могут согласовать 18-й пакет антироссийских санкций уже в понедельник, 14 июля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четырех анонимных источников из ЕС.

По предварительной информации, новый список мер будет включать первичный потолок цены на нефть в 47 долларов, который будут пересматривать раз в полгода. Как уточнили источники, страны ЕС определили основные составляющие элементов нового пакета, однако как минимум одно государство пока сомневается о значении потолка цены на нефть.

Чиновники предположили, что полное согласие в этом вопросе должно быть достигнуто в понедельник перед встречей министров в Брюсселе. При этом, по данным источников, страны ЕС согласились на «динамический механизм» установления потолка цен на нефть.

Ранее стало известно, что Словакия обсудит с ЕС вопрос российских энергоресурсов. Не так давно премьер-министр страны Роберт Фицо пригрозил заблокировать новый пакет антироссийских санкций. По его словам, Словакии нужны надежные гарантии «минимизации ущерба» после прекращения поставок газа из РФ.