Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:48, 14 июля 2025Мир

В ЕС высказались о согласовании нового пакета санкций против России

Reuters: ЕС может согласовать 18-й пакет антироссийских санкций в понедельник
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Постоянные представители Европейского союза (ЕС) могут согласовать 18-й пакет антироссийских санкций уже в понедельник, 14 июля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на четырех анонимных источников из ЕС.

По предварительной информации, новый список мер будет включать первичный потолок цены на нефть в 47 долларов, который будут пересматривать раз в полгода. Как уточнили источники, страны ЕС определили основные составляющие элементов нового пакета, однако как минимум одно государство пока сомневается о значении потолка цены на нефть.

Чиновники предположили, что полное согласие в этом вопросе должно быть достигнуто в понедельник перед встречей министров в Брюсселе. При этом, по данным источников, страны ЕС согласились на «динамический механизм» установления потолка цен на нефть.

Ранее стало известно, что Словакия обсудит с ЕС вопрос российских энергоресурсов. Не так давно премьер-министр страны Роберт Фицо пригрозил заблокировать новый пакет антироссийских санкций. По его словам, Словакии нужны надежные гарантии «минимизации ущерба» после прекращения поставок газа из РФ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Минфин хочет пойти дальше». В США намекнули на дальнейшую судьбу замороженных активов России

    Трамп пообещал отправить Украине комплексы Patriot

    В ЕС высказались о согласовании нового пакета санкций против России

    В Британии пожаловались на усиление кибератак со стороны России

    Американка начала мечтать о разводе с любящим мужем по неожиданной причине

    На Украине рассказали о проблеме в отношениях Трампа с Зеленским

    В Италии предупредили о последствиях торговой войны с США

    Открыт инновационный способ борьбы с раком

    Сотрудница тюрьмы попалась без штанов за сексом с заключенным

    Россияне массово отказались ехать на музыкальный фестиваль в Азербайджане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости