Россиянам назвали приводящие к блокировке счетов комментарии при переводах

Роскачество: Шуточные комментарии к денежному переводу могут привести к блокировке счета

Часто отправители сопровождают платеж забавными комментариями, однако иногда они бывают вовсе не безобидными и могут привести к блокировке и проверке счета, предупредили специалисты Роскачества. О том, какие сообщения могут привести вред отправителю, они рассказали в беседе с «Лентой.ру».

Эксперты рассказали, что в ряде случаев пользователи сами привлекают к себе внимание службы безопасности банка, оставляя «токсичные» комментарии. К ним, по их словам, относятся намеки на незаконную деятельность, когда в комментариях пишут в шутку или реально фразы типа «на взрывчатку» или «взятка».

«Важно понимать: банковские антифрод-системы не понимают иронии. Такие шутки могут закончиться автоматической блокировкой не только конкретного перевода, но и всего банковского счета, а в отдельных случаях — привлечением правоохранительных и следственных органов. В итоге, отправителю придется тратить время и в письменном виде доказывать банку обоснованность и законность своих транзакций. При негативном сценарии банк может просто занести такого клиента-шутника в черный список и отказать в обслуживании», — объяснили в Роскачестве.

Также внимание службы безопасности могут привлечь переводы, связанные с коммерческой деятельностью. Эксперты пояснили, что нередко самозанятые в интернете настойчиво просят клиентов вообще ничего не указывать в комментариях при оплате, чтобы скрыть свои доходы и уйти от уплаты налогов. Однако в Центре финансовой экспертизы Роскачества порекомендовали покупателям действовать прозрачно и честно указывать в комментариях к таким переводам, что деньги отправляются за конкретный товар или оказанную услугу.

«Само по себе наличие или отсутствие комментария — это далеко не единственный фактор, по которому алгоритмы вычисляют нелегальных предпринимателей. Кредитные организации оценивают профиль клиента комплексно: они смотрят на регулярность поступлений, количество ежедневных транзакций, суммы переводов, а также анализируют суммы налогов, которые получатель отчисляет (или не отчисляет) регулярно», — объяснили в Роскачестве.

Эксперты посоветовали россиянам при переводе использовать нейтральные бытовые формулировки, такие как «возврат долга», «на подарок», «за обед». При этом специалисты порекомендовали избегать слов-маркеров, связанных с криминалом, оружием или запрещенными веществами, даже в дружеской переписке.

Ранее управляющий партнер компании Forseti&Ting Альберт Ануфриев посоветовал россиянам как можно скорее обратиться в банк для разъяснений в случае блокировки счета.