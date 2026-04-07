Россиянам разъяснили порядок действий при блокировке банковского счета

Аналитик Ануфриев: При блокировке счета следует написать обращение в банк

При блокировке счета гражданам следует как можно скорее написать обращение в банк, чтобы выяснить конкретные причины подобных действий. Об этом заявил управляющий партнер компании Forseti&Ting Альберт Ануфриев. Его слова приводит газета «Известия».

Обращение, пояснил аналитик, нужно отправить в службу поддержки финансовой организации, заблокировавшей счет. Его следует отправить в электронной форме через приложение. Это необходимо, чтобы у заявителя остались доказательства того, что он обращался по этому поводу в банк, отметил Ануфриев.

После этого нужно попросить представителей финорганизации сделать копию подписанного обращения. Один экземпляр останется сотруднику банка, а другой будет храниться у заявителя. Ответ с указанием причин блокировки должен поступить в течение недели с момента приема. Если это займет больше времени, у заявителя остается право обратиться в прокуратуру или подать судебный иск, заключил Ануфриев.

Одной из причин блокировки счета, отмечал ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, может стать частое снятие наличных. Банк может посчитать такое поведение подозрительным, пояснил парламентарий. Возможной причиной блокировки счетов также могут стать ошибки при вводе ПИН-кода или окончание срока действия карты. Как правило, счет восстанавливается спустя сутки после блокировки, резюмировал Аксаков.