15:21, 18 марта 2026

Россиянам назвали причины блокировки банковских счетов

Депутат Аксаков: Банк может заблокировать счет из-за частого снятия наличных
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Операции по банковским счетам россиян могут ограничить из-за частых переводов или снятий наличных. Причины блокировки счетов назвал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, его слова приводит РИА Новости.

По словам депутата, банк начинает активно действовать, когда поведение пользователя становится сомнительным.

«К таким, к примеру, относится слишком большой денежный перевод, несколько переводов одному лицу максимальными суммами, многократное снятие наличных», — пояснил Аксаков.

Возможной причиной блокировки счетов также могут стать ошибки при вводе ПИН-кода или окончание срока действия карты.

Обычно блокировка длится сутки — этого времени хватит, чтобы владелец подтвердил утерю и заблокировал карточку полностью или вспомнил нужные цифры. Снять ограничения можно, обратившись в банк с паспортом или же подтвердив операции.

Председатель Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина призвала кредитные организации лучше объяснять причины блокировки операций, делая это в проактивном режиме. «Не дожидаться, когда клиенты к вам обратятся, а если произошло ограничение операций клиента, нужно, чтобы вы проактивно информировали своего клиента о тех шагах, которые ему нужно предпринять, и почему это произошло», — объяснила она.

