Экономика
15:08, 5 марта 2026Экономика

Набиуллина призвала банки лучше объяснять клиентам причины блокировок

В ЦБ РФ выступили за проактивный подход банков при объяснении причин блокировок
Дмитрий Воронин

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российским банкам рекомендовано лучше объяснять причины блокировки операций, делая это в проактивном режиме. Об этом заявила председатель Центробанка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина, которую цитирует «Интерфакс».

«Не дожидаться, когда клиенты к вам обратятся, а если произошло ограничение операций клиента, нужно, чтобы вы проактивно информировали своего клиента о тех шагах, которые ему нужно предпринять, и почему это произошло», — сказала, в частности, глава ЦБ, призвав давать подробные объяснения, не ограничиваясь ссылкой на закон. «Мы получаем большое количество жалоб, которые прямо связаны с тем, что после ограничения операций люди не понимают, почему их ограничили, что надо делать, куда идти для того, чтобы эти ограничения снимать, особенно когда люди уверены в своей добросовестности», — поделилась Набиуллина.

По ее словам, речь идет о «достаточно острой» для россиян теме и, хотя к концу прошлого года рост жалоб остановился, ситуация все еще «далека от идеальной». Набиуллина подчеркнула, что банкам в этой связи будут даны рекомендации.

Как объясняют эксперты, чаще всего счета граждан блокируют в связи с требованиями закона о национальной платежной системе из-за несоответствия проводимой операции финансовому профилю клиента, «определенному шаблону» его поведения в денежной сфере, включающему масштаб регулярных поступлений, типичные суммы расходов и привычный круг тех, с кем он взаимодействует.

В Госдуме ранее предлагали ввести в России практику компенсации ущерба пострадавшим от необоснованной блокировки счетов, в том числе регламентировав ее снятие не более чем через три часа после того, как ситуация прояснится.

