Для пострадавших от необоснованной блокировки счетов предложили ввести компенсации

Нечаев выступил за компенсации пострадавшим от необоснованной блокировки счетов

В Госдуме предложили ввести практику компенсации ущерба пострадавшим от необоснованной блокировки счетов гражданам. Идею на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным озвучил глава фракции «Новые люди» Алексей Нечаев. Об этом сообщает ТАСС.

«Предлагаю опубликовать четкие правила: снимать блокировку максимум через три часа после предоставления всех документов», — цитирует политика агентство.

По словам Нечаева, банки стали подозревать людей в мошенничестве при попытке оплатить ипотеку или перевести самому себе деньги со счета на счет. «Нельзя держать людей в страхе, что завтра они окажутся без денег из-за банковского алгоритма», — подчеркнул он.

Ранее отмечалось, что с начала 2026 года счет случаев блокировки карт и счетов физлиц пошел уже на миллионы. После вступления в силу изменений законодательства, сильно увеличивших вероятность блокировок даже за переводы самому себе, борьба банков с мошенниками «дошла немножко до абсурда», полагают некоторые эксперты. «Заблокировать всегда проще», ведь пропуск незаконного перевода создает для банка риски, объяснял логику действий кредитных организаций кандидат экономических наук Андрей Бархота.