Банки с начала года заблокировали миллионы карт россиян

«Ъ»: Банки заблокировали миллионы карт и счетов физлиц с начала 2026 года

За первые недели начавшегося 2026 года число временных блокировок карт и счетов физлиц составило от двух до трех миллионов. Эксперты связывают эту тенденцию с расширением критериев, по которым отслеживаются подозрительные операции, передает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Как уточняется, на финансовых форумах начали появляться сообщения о необоснованных блокировках карт и счетов граждан.

Помимо карточных переводов, на блокировку жалуются клиенты, которые совершают покупки на маркетплейсах. Один из собеседников издания рассказал, что при покупке ряда товаров подряд на одном и том же сайте он пополнял счет несколько раз, а в итоге оказался в блоке по 161-ФЗ.

По мнению экспертов, массовый характер блокировок говорит о резком расширении критериев, по которым определяются подозрительные операции, и автоматизации систем для борьбы с мошенничеством.

Ранее стало известно, что россияне перевели деньги сами себе и столкнулись с блокировкой карт. В ЦБ заявили, что участники рынка должны приостанавливать подозрительные переводы, но не блокировать счета клиентов.