Экономика
05:41, 30 декабря 2025Экономика

Россияне перевели деньги сами себе и столкнулись с блокировкой карт

Александра Синицына

Фото: Ilya Moskovets / Global Look Press

Клиенты российских банков столкнулись с блокировкой карт после того, как перевели деньги сами себе (между собственными счетами). Такие случаи фиксируют юристы и аналитики рынка, передают «Известия» (IZ.RU).

Банки обязаны проверять операции россиян на предмет мошенничества, в противном случае к ним примут меры, вплоть до отзыва лицензий со стороны Центробанка и Росфинмониторинга за халатность. В результате финансовые организации намеренно чаще блокируют переводы для перестраховки.

В ЦБ заявили, что участники рынка должны приостанавливать подозрительные переводы, но не блокировать счета клиентов. Также уточняется, что с 2026 года перечень признаков мошеннических действий вырастет, туда включат, в частности, переводы на большие суммы на незнакомые счета после переводов самому себе.

Чтобы счета не блокировали, лучше не менять привычное поведение в приложении онлайн-банка, указывать назначение платежа и использовать проверенные устройства. Не стоит осуществлять переводы по указанию незнакомцев и разделять личные и бизнес-операции.

Ранее стало известно, что мошенники начали соблазнять россиян пожизненными выплатами. Согласно схеме, крупные ежемесячные дивиденды якобы положены гражданам, родившимся до определенного года.

