Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:59, 29 декабря 2025Силовые структуры

Россиян начали соблазнять пожизненными выплатами

МВД: Мошенники стали соблазнять россиян пожизненными выплатами в обмен на кредит
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Мошенники придумали новую схему похищения средств, согласно которой они стали соблазнять россиян пожизнеными дивидендами. Такие выплаты якобы положены гражданам, родившимся до определенного года, говорится в материалах МВД России (ознакомился ТАСС).

Злоумышленники публикуют онлайн объявления о пожизненной выплате дивидендов россиянам, которые родились до 1990 или 1991 годов, и, переходя по ссылке, жертвы оставляют заявку на звонок от юриста. Затем с ними связывается незнакомец, который представляется консультантом, рисует перспективу значительного ежемесячного дохода. Но перед этим человека просят скачать ряд приложений, за счет которых он якобы получит большую прибыль при покупке ценных бумаг и сможет проводить анализ финансовых операций.

В итоге доверчивые россияне размещают на поддельном брокерском счете все сбережения, после чего «консультант» еще и убеждает их взять кредит, деньгами от которого через поддельные приложения также завладеют мошенники.

В Министерсте внутренних дел РФ рекомендовали не верить предложениям о быстром и легком заработке.

Ранее россиянам дали совет не терять бдительность в новогодние праздники. В это время аферисты проявляют особую активность, пользуются суетой, доверием и усталостью людей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о провале Зеленского на встрече с Трампом

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Обыск у главы Минстроя российского региона попал на видео

    Врачи нашли ребенка во время удаления огромной кисты у не знавшей о беременности женщины

    Путин переиграл Зеленского на переговорах с Трампом в США

    Мостовой назвал условие прекращения поддержки «Спартака»

    На Украине понадеялись на рождественское чудо

    Раскрыты планы Галкина на новогоднюю ночь

    В России оценили итоги встречи Трампа и Зеленского по украинскому конфликту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok