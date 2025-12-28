Реклама

13:49, 28 декабря 2025

Россиянам дали один совет на новогодние праздники

МВД напомнило об опасности мошенников в новогодние праздники
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПраздники в России

Фото: Elena Serebryakova / Shutterstock / Fotodom  

Россиянам нужно быть бдительными из-за повышенной активности мошенников в новогодние праздники. Соответствующее сообщение размещено в официальном Telegram-канале МВД России.

«В новогодние праздники мошенники особенно активны. Пользуются суетой, доверием и усталостью людей», — отмечается в публикации депутата Государственной Думы Виталия Милонова, которой поделилось в своем канале министерство.

Подчеркивается, что в новогодние праздники мошенники могут воспользоваться такими схемами для совершения следующих киберпреступлений:

  • звонки от якобы сотрудников МВД и Федеральной службы безопасности России;
  • подтверждение входа на портал «Госуслуги»;
  • предложение открыть «безопасный» банковский счет.

Ранее МВД предупредило россиян о «праздничных приманках» мошенников. Как сообщили в ведомстве, злоумышленники в канун Нового года обманывают россиян под предлогом больших скидок, а также подарков «со сказочными ценами».

