Россиянам дали один совет на новогодние праздники

МВД напомнило об опасности мошенников в новогодние праздники

Россиянам нужно быть бдительными из-за повышенной активности мошенников в новогодние праздники. Соответствующее сообщение размещено в официальном Telegram-канале МВД России.

«В новогодние праздники мошенники особенно активны. Пользуются суетой, доверием и усталостью людей», — отмечается в публикации депутата Государственной Думы Виталия Милонова, которой поделилось в своем канале министерство.

Подчеркивается, что в новогодние праздники мошенники могут воспользоваться такими схемами для совершения следующих киберпреступлений:

звонки от якобы сотрудников МВД и Федеральной службы безопасности России;

подтверждение входа на портал «Госуслуги»;

предложение открыть «безопасный» банковский счет.

Ранее МВД предупредило россиян о «праздничных приманках» мошенников. Как сообщили в ведомстве, злоумышленники в канун Нового года обманывают россиян под предлогом больших скидок, а также подарков «со сказочными ценами».