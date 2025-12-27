Россиян предупредили о «праздничных приманках» мошенников

МВД: Мошенники в канун праздников обманывают россиян под предлогом скидок

Злоумышленники в канун Нового года обманывают россиян под предлогом больших скидок, а также подарков «со сказочными ценами». Это следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, аферисты пользуются новогодней суетой и внедряют в схемы обмана россиян так называемые «праздничные приманки». Это подарочные наборы, которые якобы можно купить по необычно сниженной цене. Зачастую, чтобы их получить, требуют внести предоплату.

Помимо этого, мошенники используют ложные розыгрыши и акции с таймером. Они сообщают, что якобы осталось несколько минут для того, чтобы воспользоваться предложением, отметили в МВД.

Другие распространенные в преддверии праздников уловки — фейковые страницы маркетплейсов со скидками до 90 процентов, а также ссылки в чатах или рассылках, которые ведут на фишинговые сайты.

Ранее эксперты рассказали, что в преддверии праздников резко возрастает активность киберпреступников, которые маскируют атаки под безобидные поздравления. Как считают специалисты, главным инструментом злоумышленников стала не сложная техника, а социальная инженерия — манипуляция эмоциями.

