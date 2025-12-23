Реклама

Раскрыто самое популярное заблуждение россиян о мошенниках

Маргарита Щигарева
Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Личные аккаунты в соцсетях и мессенджерах, вопреки распространенному мнению, представляют ценность для мошенников, поскольку после взлома они могут использоваться для рассылки фишинговых сообщений и не только. Самое популярное заблуждение россиян о злоумышленниках раскрыло МВД РФ в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

«"Кому вообще нужен мой аккаунт?" Это, пожалуй, самое распространенное заблуждение. Многие привыкли считать, что ценность аккаунта измеряется числом подписчиков, правами администратора или "звездным статусом"», — указали в ведомстве.

В действительности, как подчеркнули в МВД, личные «живые» страницы обычных пользователей в VK или Telegram востребованы у мошенников. Поясняется, что такие аккаунты выглядят надежными как для других пользователей, так и для автоматических систем и благодаря этому идеально подходят для злоупотреблений.

«Взлом такого аккаунта редко нужен ради чтения переписок. Его используют как инструмент: для рассылки фишинговых сообщений, участия в серых схемах или шантажа», — добавили в ведомстве. Отмечается, что мошенники также способны использовать голосовые сообщения и видеокружки из взломанных аккаунтов для создания дипфейков, которые затем могут рассылаться близким пользователя для обмана.

Ранее стало известно, что к новогодним праздникам в России набирает популярность мошенническая схема с «возвращением брендов». Уточнялось, что пользователям приходят рассылки и сообщения от имени известных сетей вроде Zara, Bershka или H&M.

