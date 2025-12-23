Реклама

06:31, 23 декабря 2025

Россиян предупредили о росте популярности мошеннической схемы с «вернувшимися брендами»

Екатерина Смирная
Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

К новогодним праздникам в России набирает популярность мошенническая схема с «возвращением брендов», предупредил в беседе с «Лентой.ру» директор по продукту Staffcop, эксперт по информационной безопасности «Контур.Эгиды» Даниил Бориславский.

По его словам, пользователям приходят рассылки и сообщения от имени известных сетей вроде Zara, Bershka или H&M. При этом текст оформлен максимально правдоподобно — злоумышленники используют логотипы, корпоративные цвета, ссылки, похожие на официальные домены. В сообщении, как правило, говорится, что бренд «возвращается в Россию» и приглашает пройти регистрацию, чтобы «восстановить старый аккаунт», получить «скидку первым» или «подарок постоянному клиенту».

После перехода по ссылке открывается форма, где нужно указать личные данные, логин и пароль, а иногда — подтвердить кодом из СМС. На деле это классическая фишинговая атака: введенные данные уходят злоумышленникам, которые крадут данные авторизации или получают доступ к банковским счетам или Госуслугам

Даниил БориславскийIT-эксперт

Отдельный вариант схемы — это «бесплатная доставка подарка», предостерег эксперт. Пользователю предлагают подарок «за лояльность бренду в это непростое время», нужно только подтвердить адрес получателя через СМС или оплатить небольшую сумму только за доставку. В последнем случае денег списывается в несколько раз больше, а связь с «службой поддержки» теряется.

Чтобы обезопасить себя, Бориславский рекомендовал проверять новости о возвращении брендов только через официальные сайты или проверенные СМИ. Кроме того, собеседник «Ленты.ру» призвал не переходить по ссылкам из писем и мессенджеров от неизвестных источников, не вводить данные банковских карт и учетных записей на сторонних страницах.

«Для защиты стоит включить двухфакторную аутентификацию и установить корпоративные фильтры, отслеживающие фишинговые рассылки. Обязательно включите облачный пароль в мессенджере или другие инструменты дополнительной защиты», — заключил эксперт.

Ранее в МВД России предупредили о том, что мошенники при общении с жертвой могут потребовать включить демонстрацию экрана на смартфоне, чтобы похитить данные собеседника.

