Россиян предупредили об опасности одной функции в смартфоне

МВД: Мошенники требуют включить демонстрацию экрана для хищения данных жертвы

Мошенники при общении с жертвой могут потребовать включить демонстрацию экрана на смартфоне, чтобы похитить данные собеседника. Об опасности этой функции предупредило МВД РФ в Telegram-канале «Вестник киберполиции России».

В ведомстве опубликовали скриншот сообщения злоумышленника. Выступая от имени работодатели или же сотрудника службы безопасности, он просит жертву включить демонстрацию экрана и показать личные чаты в мессенджерах и соцсетях, настройки конфиденциальности, активные сеансы и местоположение через сервисы карт.

Эти требования мошенник аргументирует тем, что ему необходимо убедиться в лояльности собеседника, а также в том, что тот не занимается незаконной деятельностью и не имеет зависимостей. «Таким образом под видом формальной процедуры злоумышленники в реальном времени получают доступ к переписке, данным аккаунтов, геолокации и кодам для авторизации в учетных записях», — подчеркнули в МВД.

В ведомстве добавили, что включать демонстрацию экрана при общении с незнакомцами опасно.

Ранее сообщалось, что мошенники воспользовались новостью об ограничении работы WhatsApp в России и начали распространять шпионское программное обеспечение (ПО) под видом мессенджера. Россиян призвали рассматривать все предложения по установке дополнительных программ для работы WhatsApp как мошеннические.

