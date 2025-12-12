Реклама

15:57, 12 декабря 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о предлагающих восстановить работу WhatsApp мошенниках

ИБ-эксперт Овчинников: Мошенники распространяют шпионское ПО под видом WhatsApp
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Мошенники воспользовались новостью об ограничении работы WhatsApp в России и начали распространять шпионское программное обеспечение (ПО) под видом мессенджера. Об этом предупредил специалист из компании UserGate Дмитрий Овчинников в разговоре с ТАСС.

ИБ-эксперт рассказал, что мошенники стали рассылать в WhatsApp приложение под названием WhatsApp Gold, которое, как утверждается, должно восстановить работу мессенджера. По словам Овчинникова, на самом деле предлагаемое ПО является инструментом для кибершпионажа: с его помощью хакеры могут получить доступ к личным данным пользователя и использовать их для взлома его аккаунтов, в том числе на портале «Госуслуги».

Специалист UserGate отметил, что информация о шпионском ПО под названием WhatsApp Gold появлялась еще до 2020 года. Овчинников подчеркнул, что все предложения по установке дополнительных программ для работы WhatsApp следует сразу расценивать как мошеннические.

28 ноября стало известно, что Роскомнадзор начал вводить ограничения против WhatsApp. Причиной в ведомстве назвали нарушение мессенджером законодательства. Отмечалось, что сервис используется для организации и проведения в России террористических действий, мошенничества и других преступлений.

