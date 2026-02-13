Россиянам рассказали о последствиях разрыва шаблона финансового поведения

Юрист Виноградов: Счета часто блокируют из-за нетипичного поведения владельцев

Чаще всего счета россиян блокируют в связи с требованиями закона о национальной платежной системе из-за несоответствия проводимой операции финансовому профилю клиента, «определенному шаблону» его поведения в денежной сфере, включающему масштаб регулярных поступлений, типичные суммы расходов и привычный круг тех, с кем он взаимодействует. Рассказавшего об этом доктора юридических наук, декана факультета права НИУ ВШЭ Вадима Виноградова цитирует RT.

«Если операция не соответствует обычному поведению клиента, банк может заблокировать перевод. Непривычным паттерном считаются крупные разовые поступления от неизвестных лиц или подозрительные схемы с быстрым выводом мелких сумм», — описал эксперт последствия «разрыва» такого шаблона.

Также, по его словам, банк заблокирует операции, если получатель или отправитель средств внесен в перечень террористов и экстремистов, либо перевод вызывает обоснованные подозрения в финансировании такой незаконной деятельности. В то же время «уклончивые комментарии» к переводу могут быть восприняты системой как попытка скрыть его истинную цель и послужить сигналом для приостановки операции, сказал Виноградов, уточнивший, что «даже корректно оформленный перевод может быть остановлен, если банк заподозрит, что это лишь прикрытие для обналичивания средств или расчетов за запрещенные товары». Кредитные организации при этом «действуют в интересах самого клиента, предотвращая возможную потерю средств», заверил он.

Ранее глава думской фракции «Новые люди» Алексей Нечаев предложил ввести в России практику компенсации ущерба пострадавшим от необоснованной блокировки счетов, в том числе регламентировав ее снятие не более чем через три часа после того, как ситуация прояснится. «Нельзя держать людей в страхе, что завтра они окажутся без денег из-за банковского алгоритма», — подчеркнул политик 12 февраля.