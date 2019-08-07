Российские курорты оказались не в почете у россиян

Российские туристы выразили предпочтение зарубежным курортам перед отечественными. Об этом говорится в исследовании сервиса путешествий «Туту.ру», имеющегося в распоряжении «Ленты.ру».

Главная причина того, что россияне не хотят отдыхать на родине, — низкий уровень сервиса (так считают 30 процентов опрошенных) и высокие цены на отдых на российских курортах (это мнение 51 процента опрошенных). Также около четверти респондентов (24 процента) признались, что хотят в отпуске посмотреть другие страны.

При этом 15 процентов участников опроса заявили, что предпочитают российские курорты зарубежным.

По данным сервиса, самые популярные зарубежные страны у российских туристов летом 2019 года — Турция, Тунис, Греция, Кипр, Абхазия, Черногория, Испания, Таиланд и Вьетнам.

31 июля сообщалось, что российские туристы поставили новый рекорд в Турции — в этой стране впервые в истории за месяц побывало больше миллиона граждан России. В июне 2019-го в Турции побывало 1,036 миллиона россиян. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 4,6 процента.

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