Подсчитано число погибших в Турции российских туристов

88 россиян скончались в Турции с начала нынешнего туристического сезона. Об этом агентству РИА Новости рассказал российский посол в Анкаре Алексей Ерхов.

Также зафиксировано около 40 случаев медицинской эвакуации.

По словам дипломата, столь значимое число связано с увеличением турпотока — в прошлом году Турцию посетили около шести миллионов россиян, в этом году их станет еще больше.

Ерхов пояснил, что у большинства инцидентов «банальные причины». в качестве примера он привел пожилых людей, которые приезжают в резко отличающийся от российского климат, и попадают в больницы с инсультами и инфарктами. Еще одной причиной он назвал дорожно-транспортные происшествия.

2 сентября стало известно, что Турция возглавила список самых популярных среди российских туристов стран. Вторым по популярности направлением оказалась Финляндия, третью строчку занял Казахстан.

В августе один из самых популярных турецких курортов Анталья установил рекорд: в период с 1 января по 22 августа его посетили 10 миллионов туристов. Данные Областного управления по культуре и туризму свидетельствуют, что число иностранных отдыхающих выросло на 17,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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